Nazara Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nazara Technologies hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.95 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.850 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52.56 Prozent auf 8.03 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch