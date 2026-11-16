Naysaa Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Naysaa Securities hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.480 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Naysaa Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75.50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 153.9 Millionen INR im Vergleich zu 87.7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch