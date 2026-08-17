Naysaa Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Naysaa Securities äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.640 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 84.4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 19.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 104.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch