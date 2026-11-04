Nayifat Finance Company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nayifat Finance Company Registered liess sich am 01.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nayifat Finance Company Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.19 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nayifat Finance Company Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0.170 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20.53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.6 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87.6 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch