Nayax zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nayax hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.08 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nayax 0.320 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 386.6 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 350.6 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch