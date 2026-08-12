Nayax: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nayax hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.80 ILS gegenüber 1.13 ILS im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 362.8 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 342.3 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch