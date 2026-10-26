NAXS Nordic Access Buyout Fund AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7.09 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -6.340 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch