Nawi Brothers Group hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.69 ILS gegenüber 3.24 ILS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129.9 Millionen ILS – das entspricht einem Minus von 27.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179.8 Millionen ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch