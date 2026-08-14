NavSight A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NavSight A hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3.72 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 19.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch