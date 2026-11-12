NavSight A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NavSight A hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

NavSight A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42.07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch