Navitas veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30.71 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -9.960 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Navitas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 467.9 Millionen JPY im Vergleich zu 436.7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch