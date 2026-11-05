Navitas Semiconductor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Navitas Semiconductor lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Navitas Semiconductor 14.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch