Navios Maritime Partners LP Partnership Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Navios Maritime Partners LP Partnership Units liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Navios Maritime Partners LP Partnership Units die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6.42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.90 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 432.0 Millionen USD gegenüber 346.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch