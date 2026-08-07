Navin Fluorine International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Navin Fluorine International hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47.45 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Navin Fluorine International ein EPS von 23.63 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44.07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.45 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 39.52 INR sowie einem Umsatz von 9.53 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch