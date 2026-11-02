Navin Fluorine International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Navin Fluorine International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 52.48 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29.06 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 57.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.91 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7.58 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch