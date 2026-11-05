Navigator stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Navigator hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 155.0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153.1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch