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07.08.2026 06:37:00
Navigator: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Navigator gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0.85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Navigator noch ein Gewinn pro Aktie von 0.310 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 167.9 Millionen USD gegenüber 129.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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