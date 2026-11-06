Navient hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Navient gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Navient hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.870 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 848.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 800.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch