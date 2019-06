Navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal - Début du service à 10 h aujourd'hui

QUÉBEC, le 16 juin 2019 /CNW Telbec/ - C'est un départ! C'est aujourd'hui, à 10 h, que la navette fluviale piétonne reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal effectuera sa première traversée. Elle sera ensuite en service sept jours par semaine, et ce, jusqu'au 28 septembre.

Réservation en ligne : billets disponibles pour les trois premiers jours

Les clients qui souhaitent utiliser la navette peuvent réserver leur place dès maintenant au navark.ca. Il est possible de payer son passage par carte de crédit en ligne ou sur place. L'argent comptant sera également accepté aux sites d'embarquement.

Pour le moment, des billets sont disponibles jusqu'au mardi 18 juin inclusivement. Ces quatre jours serviront en quelque sorte de période de rodage, pendant lesquels Navark et la Société des traversiers du Québec (STQ) valideront les modalités d'opération en conditions réelles de service et apporteront des modifications au besoin. Une plage de réservation plus longue sera ouverte dès que possible.

Tarification, horaire et accès

Les tarifs sont de 3,50 $ pour un piéton et 4,50 $ pour un cycliste. Un départ sera offert toutes les 30 minutes en pointe et toutes les 60 minutes le reste de la journée et la fin de semaine. L'horaire complet est disponible au navark.ca.

Plusieurs lignes de bus locales de la Société de transport de Montréal (STM) circulent près des lieux d'embarquement. Les clients sont invités à consulter le stm.info pour planifier leur déplacement vers la navette.

Rappelons que le projet pilote de cette année fait suite à un essai de cinq jours mené par l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles l'an dernier et servira à jeter les bases d'un projet pérenne. La STQ, le ministère des Transports du Québec, la STM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, la Ville de Montréal et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles travaillent conjointement à la réalisation du projet.

SOURCE Société des traversiers du Québec