NAVER: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NAVER lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2626.66 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4843.00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 3’472.40 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NAVER 3’138.05 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch