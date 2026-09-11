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11.09.2026 06:37:00
Navan A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Navan A präsentierte am 09.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Navan A ein Ergebnis je Aktie von -0.160 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 232.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 35.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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