Navan A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Navan A präsentierte am 09.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Navan A ein Ergebnis je Aktie von -0.160 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 232.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 35.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch