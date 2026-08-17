Nava legte Quartalsergebnis vor

Nava präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.80 INR. Im Vorjahresviertel hatte Nava 10.89 INR je Aktie erwirtschaftet.

Nava hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.12 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch