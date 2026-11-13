Nava: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nava stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 11.14 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.57 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 12.52 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nava 9.64 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch