Nauticus Robotics hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10.87 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -124.800 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 2.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch