Nauticus Robotics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nauticus Robotics hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nauticus Robotics ein Ergebnis je Aktie von -18.720 USD vermeldet.

Umsatzseitig standen 0.9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 57.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nauticus Robotics 2.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch