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02.11.2026 06:37:01
NatWest Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NatWest Group hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.52 USD, nach 0.530 USD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat NatWest Group mit einem Umsatz von insgesamt 10.96 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5.11 Prozent gesteigert.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.509 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 6.19 Milliarden USD geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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