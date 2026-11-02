NatWest Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NatWest Group hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.200 GBP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 8.15 Milliarden GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.73 Milliarden GBP umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 0.192 GBP je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 4.65 Milliarden GBP erwartet.

Redaktion finanzen.ch