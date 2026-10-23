Natuzzi Spa (spons ADRs) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Natuzzi Spa (spons ADRs) veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7.49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Natuzzi Spa (spons ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -0.620 USD vermeldet.

Natuzzi Spa (spons ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch