10.10.2025 12:30:36
Naturenergie kauft Schweizer Solan GmbH
Laufenburg (awp) - Der Stromversorger Naturenergie (ehemals Energiedienst) hat das Schweizer Solarunternehmen Solan übernommen. Solan hat seinen Sitz in Volketswil und beschäftigt 15 Mitarbeitende, wie Naturenergie am Freitag mitteilte.
Solan soll in die Tochtergesellschaft Tritec integriert werden. Mit dem Zukauf stärke diese ihre Marktposition. Zudem eröffne die Region Zürich für Tritec neue Wachstumschancen.
Für die Kunden und Mitarbeitenden von Solan soll es keine Veränderungen geben. Zum Kaufpreis machte Naturenergie in der Mitteilung keine Angaben.
cg/pre
Nachrichten zu naturenergie holding AG
|
12:30
|Naturenergie kauft Schweizer Solan GmbH (AWP)
|
06.10.25
|naturenergie-Aktie sinkt: Sanierung des Energienetzes im deutschen Murg (AWP)
|
01.10.25
|naturenergie-Aktie rot: Chefabgang bei Tochtergesellschaft (AWP)
|
14.08.25
|naturenergie-Aktie steigt: Betrieb der Netze in Müllheim und Staufen wird ab 2026 übernommen (AWP)
|
28.07.25
|naturenergie-Aktie unter Druck: Halbjahresgewinn sinkt deutlich (AWP)
|
28.07.25
|naturenergie holding AG: Erstes Halbjahr auf Kurs (EQS Group)
|
16.07.25
|Naturenergie-Aktie dennoch stärker: Gewinnwarnung für das erste Semester (AWP)
|
15.07.25
|naturenergie holding AG: EBIT und Adjusted EBIT zum 30. Juni 2025 unter Vorjahresniveau (EQS Group)
