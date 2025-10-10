Naturenergie kauft Schweizer Solan GmbH

Laufenburg (awp) - Der Stromversorger Naturenergie (ehemals Energiedienst) hat das Schweizer Solarunternehmen Solan übernommen. Solan hat seinen Sitz in Volketswil und beschäftigt 15 Mitarbeitende, wie Naturenergie am Freitag mitteilte.

Solan soll in die Tochtergesellschaft Tritec integriert werden. Mit dem Zukauf stärke diese ihre Marktposition. Zudem eröffne die Region Zürich für Tritec neue Wachstumschancen.

Für die Kunden und Mitarbeitenden von Solan soll es keine Veränderungen geben. Zum Kaufpreis machte Naturenergie in der Mitteilung keine Angaben.

