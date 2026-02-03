Naturenergie erzielt 2025 operativen Gewinn unter Vorjahr

Laufenburg (awp) - Der Stromversorger Naturenergie (ehemals Energiedienst) hat im Geschäftsjahr 2025 laut vorläufigen Zahlen einen tieferen Betriebsgewinn (EBIT) erzielt als noch im Vorjahr. Allerdings dürfte der EBIT deutlich über der Halbjahresprognose ausfallen.

Es zeichne sich ab, dass der EBIT rund 214 Millionen Euro betragen werde, teilte Naturenergie am Dienstagabend mit. Das unterschreite den Vorjahreswert um 10 Millionen Euro. Gleichzeitig liege die Zahl aber deutlich über EBIT-Prognose zum Halbjahr 2025 von 160 Millionen Euro.

Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge und einmalige Abgangserträge würden den EBIT mit rund 5 Millionen Euro positiv beeinflussen, heisst es in der Mitteilung. Der "adjusted EBIT", der die operative Ergebnisentwicklung widerspiegle, werde voraussichtlich rund 209 Millionen betragen und somit etwa 2 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert liegen.

Die Wasserkraftproduktion fiel derweil im Vorjahresvergleich deutlich geringer aus. Ursache waren eine schwache Wasserführung am Hochrhein im ersten Halbjahr sowie Naturereignisse im Wallis. Diese Effekte hätten aber im zweiten Halbjahr durch hohe Vermarktungspreise und eine deutlich bessere Wasserführung am Hochrhein zu einem grossen Teil kompensiert werden.

Die Bruttoinvestitionen des Energieunternehmens legten 2025 um rund 27 Millionen Euro auf rund 174 Millionen Euro zu, womit sie knapp unter der zum Halbjahr aktualisierten Prognose von 180 Millionen Euro lagen. Die Investitionen flossen insbesondere in den Ausbau der Stromnetze sowie in Projekte der erneuerbaren Erzeugungsinfrastruktur.

Den endgültige Jahresabschluss für 2025 will Naturenergie am 2. März 2026 publizieren.

tp/rw