naturenergie-Aktie: naturenergie netze bei Konzessionsentscheidung in Lörrach leer ausgegangen

Wie die Tochter der der SIX kotierten naturenergie Holding am späten Freitagabend mitteilte, hat die Stadt Lörrach entschieden, die Stromkonzession künftig an die Stadtnetze Lörrach GmbH & Co. KG zu vergeben

Man bedauere diese Entscheidung sehr, heisst es in dem Communiqué. Lörrach sei seit vielen Jahren ein zentraler Bestandteil des Netzgebiets. Mit dem Beschluss sei die zukünftige Entwicklung des Netzgeschäfts in Lörrach noch offen. Den Angaben zufolge sind verschiedene Wege denkbar - von rechtlichen Prüfungen bis hin zu kooperativen Ansätzen. "Wir werden diese Optionen sorgfältig bewerten und in den kommenden Wochen über das weitere Vorgehen entscheiden", heisst es weiter.

hr/

Laufenburg (awp)