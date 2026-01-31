naturenergie Aktie 3965118 / CH0039651184
31.01.2026 08:53:00
naturenergie-Aktie: naturenergie netze bei Konzessionsentscheidung in Lörrach leer ausgegangen
Die Naturenergie Netze GmbH ist bei der Konzessionsentscheidung der Stadt Lörrach leer ausgegangen.
Man bedauere diese Entscheidung sehr, heisst es in dem Communiqué. Lörrach sei seit vielen Jahren ein zentraler Bestandteil des Netzgebiets. Mit dem Beschluss sei die zukünftige Entwicklung des Netzgeschäfts in Lörrach noch offen. Den Angaben zufolge sind verschiedene Wege denkbar - von rechtlichen Prüfungen bis hin zu kooperativen Ansätzen. "Wir werden diese Optionen sorgfältig bewerten und in den kommenden Wochen über das weitere Vorgehen entscheiden", heisst es weiter.
hr/
Laufenburg (awp)
Nachrichten zu naturenergie holding AG
Analysen zu naturenergie holding AG
