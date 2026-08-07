Natural Resource Partners LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Natural Resource Partners LP Partnership Units hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1.85 USD gegenüber 2.52 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 53.0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch