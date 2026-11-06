Natural Resource Partners LP Partnership Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Natural Resource Partners LP Partnership Units gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1.95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Natural Resource Partners LP Partnership Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch