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12.08.2026 06:37:00
Natural Gas Services Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Natural Gas Services Group gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Natural Gas Services Group ein EPS von 0.410 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 51.4 Millionen USD gegenüber 41.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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