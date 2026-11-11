Natural Gas Services Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Natural Gas Services Group hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Natural Gas Services Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.460 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Natural Gas Services Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41.15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 43.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch