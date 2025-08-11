|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2025 01:23:48
Natural Gas Services Group Inc. Reports Advance In Q2 Income
(RTTNews) - Natural Gas Services Group Inc. (NGS) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $5.19 million, or $0.41 per share. This compares with $4.25 million, or $0.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $41.38 million from $38.49 million last year.
Natural Gas Services Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.19 Mln. vs. $4.25 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.34 last year. -Revenue: $41.38 Mln vs. $38.49 Mln last year.
Nachrichten zu Natural Gas Services Group IncShs
|
10.08.25
|Ausblick: Natural Gas Services Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.03.25
|Ausblick: Natural Gas Services Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Natural Gas Services Group IncShs
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGeopolitisches Umfeld im Blick: SMI schliesst etwas tiefer -- DAX beendet Handel schwächer -- US-Börsen letztlich im Minus -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag knapp unterhalb der Nulllinie, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. An den asiatischen Börsen legten die Kurse zum Wochenstart zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}