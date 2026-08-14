Natural Capsules: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Natural Capsules lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5.55 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5.400 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 487.1 Millionen INR gegenüber 452.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch