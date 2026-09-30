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30.09.2026 06:37:00
Natural Alternatives International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Natural Alternatives International hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 33.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3.430 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -2.280 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.08 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 141.35 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 129.58 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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