25.09.2025 06:37:00
Natural Alternatives International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Natural Alternatives International präsentierte am 23.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
Natural Alternatives International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.320 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33.7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 29.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2.280 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1.230 USD je Aktie erzielt worden.
Natural Alternatives International hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 129.58 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 113.85 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
