Natural Alternatives International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Natural Alternatives International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Natural Alternatives International -0.050 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 28.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 24.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Natural Alternatives International 37.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch