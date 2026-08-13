NATURA COSMETICOS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NATURA COSMETICOS hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.03 BRL. Im letzten Jahr hatte NATURA COSMETICOS einen Gewinn von 0.400 BRL je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7.67 Prozent auf 5.17 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte NATURA COSMETICOS 5.60 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch