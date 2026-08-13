Natura Cosmeticos: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Natura Cosmeticos veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 USD gegenüber 0.700 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.56 Prozent auf 1.02 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 987.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch