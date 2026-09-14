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14.09.2026 06:37:00
NATTY SWANKY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NATTY SWANKY hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 6.54 JPY. Im Vorjahresquartal waren -134.340 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1.99 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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