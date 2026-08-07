Natori zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Natori hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 47.30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Natori -1.190 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.71 Prozent auf 11.85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Natori 12.06 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch