Natori veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Natori hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37.64 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Natori 15.84 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Natori 11.74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch