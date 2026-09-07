NATOCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NATOCO veröffentlichte am 04.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 76.36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 57.28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.76 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NATOCO einen Umsatz von 5.55 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch