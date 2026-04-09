Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’160 0.4%  SPI 18’377 0.3%  Dow 48’291 0.8%  DAX 23’807 -1.1%  Euro 0.9240 0.1%  EStoxx50 5’896 -0.3%  Gold 4’798 1.4%  Bitcoin 57’080 1.4%  Dollar 0.7888 -0.3%  Öl 94.7 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
USD Coin: So viel wäre eine Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Solana: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Apple-Aktie im Rampenlicht: Apple Maps wird ab 2026 zur Werbeplattform
Gold vor Mega-Rally? Yardeni prognostiziert 10'000 Dollar bis 2030 trotz Bärenmarkt
Bitcoin und Co.: Goldman Sachs erkennt Stabilisierung - warnt jedoch vor Risiken
Suche...
eToro entdecken
09.04.2026 19:30:40

Nato-Generalsekretär: Verbündete tun "alles", was Trump verlangt

Von Vera Bergengruen

DOW JONES--Laut Nato-Generalsekretär Mark Rutte tun die europäischen Verbündeten "alles, was die USA verlangen." Allerdings seien einige "etwas zögerlich" gewesen, Unterstützung zu leisten, als die USA ihre Militäroperation im Iran starteten. "Die überwältigende Mehrheit der Europäer hat das getan, was die USA verlangt haben und was zuvor für solche Fälle vereinbart wurde", sagte Rutte am Donnerstag im Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute in Washington. "Sie haben die Forderungen von Präsident Trump zur Kenntnis genommen und reagieren darauf."

Rutte sagte, dass US-Präsident Donald Trump bei ihrem Treffen im Weissen Haus am Mittwoch seine Enttäuschung klar zum Ausdruck gebracht habe. "Als es darum ging, logistische und sonstige Unterstützung zu leisten, die die Vereinigten Staaten im Iran benötigten, waren einige Verbündete, gelinde gesagt, etwas langsam", so der Nato-Generalsekretär. "Fairerweise muss man sagen, dass sie auch etwas überrascht waren … Präsident Trump hatte sich entschieden, die Verbündeten nicht im Voraus zu informieren."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 13:31 ET (17:31 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

11:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Absicherung und Diversifikation/Swisscom – Ein starkes Quartal
09:25 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:16 SMI-Anleger reagieren erleichtert
08:15 Transocean im Spannungsfeld von Zyklik und Offshore-Renaissance
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’615.52 19.87 SHRB5U
Short 13’894.00 13.95 BC7SLU
Short 14’433.89 8.86 SHSBXU
SMI-Kurs: 13’159.56 09.04.2026 17:31:26
Long 12’533.83 19.28 S17B5U
Long 12’249.83 13.66 SGKBOU
Long 11’747.54 8.98 SSTBSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Einigung auf eine Waffenruhe treibt Aktien von Rheinmetall, RENK HENSOLDT & TKMS an
UBS-Aktie in Grün: Antrag auf Haftungsbegrenzung bei Nazi-Konten offenbar gescheitert
Shell senkt Prognose für Gas - Auch Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Blick
Palantir-Aktie rutscht ab: Bericht über Mitarbeiter-Zugriff auf interne NHS-Kommunikationssysteme
Waffenruhe im Nahost-Konflikt: SMI letztlich deutlich über 13'000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stark - über 24'000 Zählern -- Wall Street fest -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Plus
Deutsche Bank bullish: Diese Biotech-Aktie soll enormes Kurspotenzial haben
Idorsia: Amer Joseph zum neuen Chief Medical Officer ernannt - Aktie letztlich im Minus
USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet
Israel will mit Libanon verhandeln: US-Börsen drehen ins Plus -- SMI letztlich in Grün -- DAX schliesslich unter 24'000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich schwächer
JPMorgan belässt UBS auf "Overweight" - Aktie schwächer

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 14: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.