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12.11.2026 15:03:48

National Vision Q3 Profit Surges On Higher Sales And Margin Expansion; Updates Fiscal 2026 Outlook

National Vision Holdings
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(RTTNews) - National Vision Holdings, Inc. (EYE) reported third-quarter results, reflecting a sharp increase in net income, supported by comparable store sales growth, higher-value product transactions, and lower selling, general, and administrative expenses.

The company also announced a new $100 million share repurchase authorization, plans to accelerate store growth in 2027, and updated its fiscal 2026 financial outlook.

Company Profile

National Vision Holdings is an optical retail company operating over 1,200 stores across 40 U.S. states and Puerto Rico under brands including America's Best Contacts & Eyeglasses, Eyeglass World, and Vista Opticals, alongside its e-commerce website DiscountContacts.com.

Third Quarterly Financial Results

For the quarter ended October 3, 2026, net income rose to $19.2 million, or $0.24 per share, from $3.4 million, or $0.04 per share, a year earlier.

Adjusted diluted EPS more than doubled to $0.30 from $0.13, while adjusted operating income increased 87.4% to $37.1 million.

Net revenue increased 4.8% to $510.5 million from $487.3 million, supported by comparable store sales growth of 3.6%, adjusted comparable store sales growth of 2.8%, and new store openings.

These gains were driven by a higher average ticket from a favorable mix shift toward higher-value products and strength in the managed care cohort, partially offset by lower self-pay customer traffic and a 0.8% negative impact from unearned revenue timing.

Selling, general, and administrative (SG&A) expenses fell 2.1% to $247.1 million from $252.3 million, driven by improved store labor efficiency, lower variable incentive compensation, and cost optimization initiatives.

Costs applicable to revenue increased 3.4% to $210.1 million, benefiting from $4.7 million in one-time IEEPA tariff refunds.

As of October 3, 2026, National Vision held $60.0 million in cash, had no borrowings under its $300.0 million revolving credit facility, and carried $233.6 million in total debt.

Business Updates

During the third quarter, National Vision opened eight new America's Best stores and closed three America's Best stores and one Eyeglass World store, ending the period with 1,285 stores, a 3.5% increase in total store count.

Management noted that strong earnings and cash flow generation enable the company to accelerate new store openings in 2027, one year ahead of schedule.

During the quarter, the company repurchased approximately 1.1 million shares for $20.0 million.

Effective November 9, 2026, the board of directors authorized a new share repurchase program of up to $100 million through December 28, 2030, replacing its prior authorization that had $10.0 million in remaining capacity.

Financial Outlook

National Vision narrowed its full-year 2026 net revenue guidance to $2.019 billion to $2.038 billion, compared with its previous outlook of $2.037 billion to $2.076 billion.

The company also narrowed its Adjusted Operating Income guidance to $119 million to $131 million, compared with its earlier range of $119 million to $139 million, and updated its Adjusted EPS guidance to $0.95 to $1.03 from $0.94 to $1.09.

The net revenue was $1,987.5 million, Adjusted Operating Income was $102.5 million, and Adjusted Diluted EPS was $0.80 in the full year 2025.

Stock Performance

EYE closed Wednesday at $18.09, down 4.84%.

In the premarket, shares fell 14.59% to $15.45.

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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