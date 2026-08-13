National Vision präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Vision hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei National Vision noch ein Gewinn pro Aktie von 0.110 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat National Vision im vergangenen Quartal 498.8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte National Vision 486.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch