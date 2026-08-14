National Stock Yards veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

National Stock Yards hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3.490 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat National Stock Yards mit einem Umsatz von insgesamt 1.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4.46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch